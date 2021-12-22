塔利班重開國立博物館

（法新社喀布爾21日電） 塔利班（Taliban）政府重新開放阿富汗國立博物館，供遊客參觀伊斯蘭前時期文物，這和他們上次掌權時洗劫並關閉博物館的作法大相逕庭。

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法新社記者造訪位於喀布爾的博物館時，看到不少民眾穿梭各展間，對石器時代彩繪器皿、古錢幣及宗教文物讚嘆不已。

65歲的拉馬圖拉（Rahmatullah）細細端詳一批2000年歷史的古劍後表示：「人類天生看重歷史，我希望對我國歷史有更多了解，這在我心目中是個特別的地方。」

這座博物館經塔利班新成立的資訊暨文化部許可，於11月底重新開放。約3個月前，塔利班才結束長達20年的叛亂，重新掌權。

展出物件不乏根本上抵觸塔利班激進意識形態的文物，比如有動物及人類圖案的陶器。

塔利班1996年至2001年首次掌權時，曾摧毀雕像等博物館文物，數萬文物遭洗劫，至今不知去向。那段期間，塔利班甚至炸毀有1500年歷史的巴米揚（Bamiyan）大佛。

但現在塔利班戰士卻捍衛這座博物館與其文物，使其不受伊斯蘭國（IS）叛亂分子攻擊。

博物館館長沙達卡（Ainuddin Sadaqat）表示，館方並未限制展出的文物。35歲的他說，僅「15%至20%是伊斯蘭傳統文物」，「塔利班戰士也會來參觀」，有時還成群結隊來。

強硬派的塔利班嘗試塑造較溫和的形象，設法在西方國家駐軍撤離後，取得遭中斷的數以十億計美元國際援助並解除制裁。

© 2021 AFP