塔利班領袖表態贊成政治解決阿富汗衝突

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（法新社喀布爾18日電） 塔利班最高領袖艾昆薩達今日表示，儘管這個民兵組織已在阿富汗各地發動全面攻勢，但他「極力支持」透過政治解決方案，化解阿富汗境內的衝突。

艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）在下周穆斯林節日宰牲節（Eid al-Adha）前發布聲明說：「儘管已取得軍事上的成功與進展，伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班過去取得阿富汗政權時所取的國號）仍極力支持在國內採取政治解決方案。」

艾昆薩達指出，「伊斯蘭大公國將善用每一個機會，以建立伊斯蘭制度以及和平與安全」。他強調，塔利班致力打造結束戰爭的解決方案，並抨擊反對政黨在「浪費時間」。他還補充說：「我們要傳達的訊息是不要依賴外國人，讓我們自己解決問題，拯救我們的家園脫離當前危機。」

塔利班宣布上述消息之際，阿富汗政府和塔利班代表本周末在卡達首都杜哈（Doha）進行新一輪會談。針對這場停滯已久的和平談判，人們也開始重拾希望。

自5月初以來，塔利班在阿富汗的鄉村地區大舉發動攻擊，佔領數十個地區、邊境通道，還攻擊了1個省會。

美國領導的外國軍隊展開最後撤軍行動後，這個叛亂組織也發動最新攻勢。美國與北約的撤軍計畫將於8月底完成。

© 2021 AFP