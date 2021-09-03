塔利班：中國承諾駐阿富汗使館維持運作

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（法新社喀布爾3日電） 塔利班（Taliban）發言人今天表示，中國承諾駐阿富汗大使館維持運作，並增加對阿富汗的人道援助。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）在推特發文表示，塔利班駐卡達杜哈（Doha）政治辦公室成員哈納菲（Abdul Salam Hanafi）與中國外交部長助理吳江浩通過電話。

夏亨說：「吳江浩表示他們將維持駐喀布爾大使館運作，相比過去彼此間的關係會更為加強。阿富汗會在區域安全與發展上扮演重要角色。」

夏亨又說：「中國也將持續加強人道援助，特別是治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）方面。」

法新社報導，北京未立即證實這項消息。

塔利班從民兵組織轉而接掌阿富汗政權之際，國際上對於與塔利班接洽多采觀望態度。

但中國認為美國從阿富汗未做好計畫倉促撤軍，對此一再抨擊，並說已準備在塔利班掌權後，強化雙方「友善與合作關係」。

阿富汗情勢惡化時，北京早在數月前已開始撤僑行動，但中國駐喀布爾大使館仍維持運作。

北京尚未承認塔利班為阿富汗實質政府，並對塔利班援助穆斯林維吾爾少數族裔向敏感的新疆邊境滲透戒慎以對。

分析專家指出，對北京而言，喀布爾若有個穩定政府並可以合作，將有助中國在海外拓展基礎設施計畫。

同時，塔利班也可能認為中國是投資和經濟支持的重要來源。

中國企業一直着眼阿富汗大量的銅和鋰礦資源，但專家說，阿富汗目前情勢危險有安全疑慮，投資人不太可能立即投入這些商品。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP