塔利班：已圍困反抗勢力 尋求和談不開戰

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（法新社喀布爾23日電） 阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）今天表示，塔利班戰士已經圍困龐吉夏河谷（Panjshir Valley）的反抗勢力，但會尋求和談，而非開戰。

據傳雙方徹夜爆發衝突，挺塔利班的社群媒體帳號稱出動大批戰士，阿富汗前副總統沙雷（AmrullahSaleh）則說，反抗勢力正在頑強抵抗。

法新社報導，塔利班發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）在推特表示，塔利班戰士「駐紮在龐吉夏河谷附近」，從三個方向展開包圍。

他並表示：「伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班過去國號）想要和平化解爭端。」

反抗勢力的社群帳號駁斥被擊敗的說法，表示伏擊了塔利班，對方已潰逃。

由於戰事發生在難以抵達的偏遠山區，兩造說法都無法獨立證實。

龐吉夏河谷有知名的天然屏障，以興都庫什山脈（Hindu Kush）作為堡壘，在1990年代阿富汗內戰時期從未落入塔利班之手。在更早的蘇聯入侵阿富汗時期，蘇聯也從未拿下這塊地方，現在成為阿富汗的最後一塊反攻地。

阿富汗知名反塔利班戰士馬樹德（Ahmed ShahMassoud）之子小馬樹德（Ahmad Massoud）領導反抗勢力在此對抗塔利班。阿富汗副總統沙雷也來到此地。社群網路先前流出照片，可見兩人會談。

© 2021 AFP