塔吉克稱無法收容大量阿富汗難民 南非也拒收

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（法新社杜桑貝/約翰尼斯堡2日電） 塔吉克今天警告，國內缺乏收容大量來自鄰國阿富汗難民的基礎設施，並批評國際組織未提供協助。南非也回絕了接收阿富汗難民的要求。

塔吉克Khovar通訊社今天報導，內政部長拉希左達（Ramazon Hamro Rahimzoda）昨天和聯合國難民事務高級專員（UN High Commissioner for Refugees）的塔吉克代表開會，雙方討論日益增加的難民，以及阿富汗的人道危機。

拉希左達在會中表示，目前有80個阿富汗家庭落腳在兩國交界處，他們擔心安危，尋求跨越邊界進入塔吉克。

拉希左達說，塔吉克雖準備了地點收容難民，但國際組織未提供「實際協助」安置他們。

Khovar通訊社引述拉希左達的話說：「基於這個因素，塔吉克共和國沒辦法收容大量的難民和尋求庇護者。」

拉希左達也說，武裝組織塔利班（Taliban）重新掌權後，塔吉克已經讓5000名越界逃難的阿富汗士兵「和平返回」。

此外，南非表示，由於國內已收容來自其他國家「可觀數量」的難民，因此已回絕接納逃到巴基斯坦的阿富汗難民。

南非政府表示，他們被要求「考慮接收一些在巴基斯坦尋求庇護的阿富汗難民」。

南非外交部昨晚發表聲明說：「這項要求是在他們前往最終目的地前暫時安置在南非。」

「很不幸地，南非政府的情況不適合應允這樣的要求。」

外交部在聲明稿中說，南非已安置了為數不少的難民，疲於應付他們的需求。

「當中大部分的人已受惠我們國家提供的社會協助和免費的醫療方案。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP