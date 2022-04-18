塔特姆壓哨球絕殺籃網 塞爾蒂克驚險奪季後賽首勝

（法新社波士頓17日電） NBA季後賽首輪，塞爾蒂克首戰靠塔特姆的壓哨上籃絕殺籃網，最終115比114驚險收下季後賽首勝。

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美國職籃NBA東區季後賽首輪，第2種子波士頓塞爾蒂克今天在主場迎戰第7種子布魯克林籃網。

兩隊此役一路激戰，終場前1分4秒，雙方戰成平手。此時，籃網的厄文（Kyrie Irving）砍進一記三分彈，落後3分的塞爾蒂克靠布朗（Jaylen Brown）切入後的上籃得手，將落後縮小到剩下1分差距。

接着，籃網的杜蘭特（Kevin Durant）在三分線外出手落空，塞爾蒂克的霍福德（Al Horford）抓下籃板，讓球隊有了逆轉戰局的機會。

塞爾蒂克握有最後一波球權，布朗往禁區擠後，把球傳給在三分線外埋伏的史瑪特（Marcus Smart），史瑪特假動作晃起對手後切入，並把球送給從三分線外空手切入的塔特姆（Jayson Tatum），塔特姆接球後大轉身跨步放進兩分，助塞爾蒂克最終以1分之差氣走籃網。

塔特姆此役攻下塞爾蒂克最高的31分；布朗、史瑪特分別獲得23分、20分；霍福德有20分、15籃板的「雙十」成績。

籃網的厄文今天轟下全場最高的39分；杜蘭特雖貢獻23分，但24次出手只命中9球；替補的德拉吉奇（Goran Dragic）、克萊克斯頓（Nic Claxton）分別拿下14分、13分。

© 2022 AFP