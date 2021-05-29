塔特姆飆50分 塞爾蒂克破籃網季後賽扳回一城

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（法新社洛杉磯28日電） 美國職籃NBA東區季後賽首輪，波士頓塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）擺脫小低潮，砍下生涯季後賽單場新高50分，率隊125比119擊敗布魯克林籃網，在兩軍季後賽第3戰扳回一城，但仍1 比2落後。

塔特姆在系列賽前兩戰合計32投9中僅31分，但今晚他30投16中，包含5記三分彈，表現判若兩人。

塔特姆18日於東區附加賽對華盛頓巫師時也曾轟進50分，本月兩度締造單場飆50分的表現，但今天的回神對綠衫軍是及時雨。

塔特姆賽後說：「我不過是想做得更好，投兩戰打得不理想，所以想說要自我彌補，並盡一切所能幫球隊贏球。」

兩軍7戰4勝制的第4戰30日繼續在波士頓廝殺。

籃網控衛厄文（Kyrie Irving）全場17投6中僅拿16分，另有6籃板2助攻；籃網三巨頭的哈登（James Harden）攻下全隊最高41分，杜蘭特（Kevin Durant）39分。

綠衫軍除塔特姆大殺四方，史瑪特（Marcus Smart ）挹注23分，湯普森（Tristan Thompson）19分13籃板，福尼耶（Evan Fournier）也有17分，先發里只有控衛華克（Kemba Walker）較悶，14投3中只拿6分。

© 2021 AFP