塔特姆26分滅熱火 塞爾蒂克與勇士爭冠

（法新社邁阿密29日電） 塔特姆今天攻下26分，率領塞爾蒂克100比96擊敗熱火，並以東區冠軍賽4勝3負的成績晉級，接下來將與勇士爭奪總冠軍。

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7戰4勝制的美國職籃NBA東區冠軍賽，頭號種子邁阿密熱火與第2種子波士頓塞爾蒂克在打完系列賽前6戰後，以3比3戰成平手，今天決定哪一隊能闖進總冠軍賽的第7戰，在熱火主場進行。

這場比賽開打後，塞爾蒂克打出20比7開局，很快取得兩位數領先，熱火靠文森（Gabe Vincent）「4分打」在內的一波8比0反撲稍將落後拉近，但塞爾蒂克首節仍以32比17領先。

熱火次節在阿德巴約（Bam Adebayo）一次籃下的進球後，將落後縮小到剩下9分，但塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）、史瑪特（Marcus Smart）聯手下，回敬一波6比0攻勢，再將比數拉開。熱火靠着斯特魯斯（Max Strus）、巴特勒（Jimmy Butler）的三分球再將落後幅度拉近到剩下9分，並在勞瑞（Kyle Lowry）連續罰進4球的情況下，讓塞爾蒂克上半場僅以55比49領先6分。

下半場開賽後，先進球的熱火一度將分差壓縮到剩下4分，但塞爾蒂克慢慢將比數拉開，並在史瑪特砍進三分彈後，再度握有兩位數領先，並在3節打完後，以82比75保持領先。

末節熱火打出4比0開局，一度剩下3分落後，塞爾蒂克在史瑪特切入後的急停跳投得手後，將領先幅度拉開到兩位數，但熱火在勞瑞切入上籃得手、斯特魯斯砍進三分球後，拉出一波猛烈攻勢，將落後縮小到剩下2分。此時，史瑪特兩罰俱中，讓塞爾蒂克穩住陣腳，並在最終以4分險勝。

塔特姆除攻下塞爾蒂克全隊最高的26分，並抓下10個籃板，交出「雙十」成績單，史瑪特、布朗（Jaylen Brown）都為球隊貢獻24分，替補的威廉斯（Grant Williams）拿下11分，霍福德（Al Horford）雖只獲5分，但抓下14個籃板。

熱火的巴特勒轟下全場最高35分，阿德巴約有25分、11籃板的「雙十」成績，勞瑞有15分進帳。

塞爾蒂克此役贏球，拿下東區冠軍，接下來將與西區冠軍金州勇士爭奪這個球季的總冠軍。總冠軍賽將於6月2日（台灣時間3日）於勇士主場進行。

塞爾蒂克繼2009-10球季後，再次闖進總冠軍賽，當年他們與洛杉磯湖人打滿7場，才以3比4敗下陣來。

© 2022 AFP