塔特姆29分率隊贏球 塞爾蒂克橫掃籃網晉級

（法新社紐約25日電） 塔特姆今天6犯「畢業」，但在他攻下29分的帶領下，塞爾蒂克116比112贏球，在季後賽首輪橫掃籃網，闖進季後賽次輪。

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美國職籃NBA東區第2種子波士頓塞爾蒂克在季後賽首輪以3比0「聽牌」後，今天繼續在客場對上第7種子布魯克林籃網。

這場比賽開打後，籃網攻勢集中在杜蘭特（Kevin Durant）身上，他單節獨得11分，塞爾蒂克的攻擊則讓籃網防不勝防，上場9人中8人有得分紀錄，首節30比26領先籃網4分。

中場前2.1秒，塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）砍進三分球，讓球隊取得8分領先，而在塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、威廉斯各攻下12分的聯手帶領下，塞爾蒂克半場打完以58比50領先。

第3節塔特姆砍進12分，塞爾蒂克最多領先15分，籃網靠塞斯．柯瑞（Seth Curry）在第3節結束前22.6秒砍進三分球，稍將比分差距縮小，但塞爾蒂克前3節打完後，以90比78領先籃網達兩位數的12分。

末節，塔特姆在比賽剩下2分49秒時被判進攻犯規6犯離場，讓塞爾蒂克陷入危機，籃網把握機會反撲，靠杜蘭特一次切入後的跳投得手，一度將比分差距縮小到剩下1分，但布朗的進球讓塞爾蒂克穩住領先，霍福德（Al Horford）終場前13.9秒在籃下將球補進，讓球隊握有4分領先，價值連城。

即便杜蘭特關鍵時刻砍進三分球，但史瑪特（Marcus Smart）兩罰中1，最終塞爾蒂克仍以4分差距獲勝，在系列賽4比0橫掃籃網。

塔特姆此役攻下塞爾蒂克全隊最高的29分，布朗貢獻22分，史瑪特除獲20分外，還送出11次助攻，威廉斯、霍福德分別獲得14分、13分。

籃網的杜蘭特轟下全場最高39分，塞斯．柯瑞（Seth Curry）、厄文（Kyrie Irving）分別攻下23分、20分，替補的克萊克斯頓（Nic Claxton）、德拉吉奇（Goran Dragic）則分別有13分、10分進帳。

塞爾蒂克今天獲勝，晉級季後賽次輪，接下來的對手將是第3種子密爾瓦基公鹿與第6種子芝加哥公牛系列賽的勝隊。在那個系列賽中，上季拿下總冠軍的公鹿握有3比1「聽牌」優勢。

© 2022 AFP