塔特姆50分轟垮巫師 塞爾蒂克闖進季後賽

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（法新社波士頓18日電） 塔特姆今天轟下50分，讓塞爾蒂克118比100戲耍巫師，成功闖進季後賽。輸球的巫師要進季後賽仍未絕望，他們接下來將與溜馬爭奪東區最後一張季後賽門票。

美國職籃NBA附加賽今天進行，例行賽東區第7、第8的波士頓塞爾蒂克、華盛頓巫師正面交鋒，塞爾蒂克今天贏球，可以第7種子身分闖進季後賽，卯上第2種子布魯克林籃網，輸球的巫師則需和溜馬爭奪以第8種子資格進軍季後賽資格。

今天稍早，例行賽東區排名第9的印第安納溜馬，在沙波尼斯（Domantas Sabonis）14分、21籃板、9助攻准大三元成績帶領下，以144比117轟垮例行賽東區第10的夏洛特黃蜂。

塞爾蒂克上周接到噩耗，陣中明星球員布朗（Jaylen Brown）因為開刀治療左手腕韌帶撕裂傷使本季宣告報銷，讓球隊力拚季後賽席次之際出現大利空。布朗本季平均每場比賽可有24.7分、6籃板、3.4助攻的貢獻。

此役，塞爾蒂克首節27比21領先，但巫師次節打出33比25攻勢，讓塞爾蒂克半場打完反以52比54落後；但易籃後，塞爾蒂克第3節打出38比26攻勢奠定勝基，最終以18分之差獲勝。

巫師今天三分線外21次出手僅投進3球，命中率低到僅1成43，是輸球一大關鍵。

塔特姆（Jayson Tatum）今天32次出手命中14球，17次罰球全數命中，轟下全場最高50分，沃克（Kemba Walker）也為塞爾蒂克攻下29分，湯普森（Tristan Thompson）則有12分、12籃板的貢獻。

巫師的畢爾（Bradley Beal）此役攻下22分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）雖有20分、14籃板進帳，但供輸遭對手切斷，只送出5次助攻，替補的史密斯（Ish Smith）、葛佛（Daniel Gafford）分別有17分、12分進帳。

© 2021 AFP