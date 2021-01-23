塞克斯頓再扮殺手 騎士連勝籃網

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（法新社洛杉磯22日電） 美國職籃NBA克里夫蘭騎士的塞克斯頓（Collin Sexton）今天再扮剪網大師，攻下25分外帶9助攻率隊125比113再次擊敗布魯克林籃網。

騎士20日才經兩度延長後以147比135擊敗3巨頭首度合體的籃網，當天塞克斯頓轟下生涯單場新高42分，今天籃網選擇讓杜蘭特（Kevin Durant）輪休，只剩哈登（James Harden）與厄文（Kyrie Irving）雙槍的籃網，只好3天內吞下對騎士二連敗。

贏球後近日3連勝的騎士今天籃板球輾壓對手，並在第3節趁籃網防守漏洞百出時搶分奠定勝基，第3節拉出37比24一舉擊垮籃網，塞克斯頓第3節攻下8分堪稱穿心箭。

騎士隊德拉蒙（Andre Drummond）19分16籃板，本季第13度繳出雙十，南斯（Larry Nance）也挹注15分，籃網舊將普林斯（Taurean Prince）替補上陣也摘14 分。騎士前天板凳得分大勝對手，今天依然如法泡製。

厄文缺賽兩周後20日首度歸陣，今天在歸隊第2戰豪取38分，哈登19分11助攻，無奈團隊戰就是拚不過對手。

籃網教頭奈許（Steve Nash）賽後說：「我不想小題大作，但我們的球員也確實該振作了，畢竟連兩場都表現不佳。現在每晚別隊都躍躍欲試想跟我們交手看看，我是覺得全隊都需要再多努力一點，多用點心。」

從休士頓火箭轉來抱團組3巨頭的哈登說：「我們的問題不在進攻，進攻端一點都不用擔心，問題出在我們的防守。」

© 2021 AFP