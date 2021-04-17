增加難民入境人數恐難兌現 黨內同志抨擊拜登

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統拜登（Joe Biden）政府今天宣布，無法兌現迅速增加核准入境美國的難民人數承諾，但民主黨黨內同志隨即強烈反彈，稍後拜登團隊又改變說法。

拜登政府一位高階官員稍早表示，拜登將維持歷來最低的難民收容額度，即是每年安置1萬5000位難民，這個數字是前總統川普（Donald Trump）主政期間採取強硬邊境政策所設的。

拜登執政團隊日前曾指出，將准許一年約6萬名難民入境，並於隔年增加一倍，此舉是民主黨為終結川普任內煽動的嚴苛反移民與反難民情緒，所做的更廣泛承諾之一。

但這位不具名官員說，白宮將維持現行的1萬5000人嚴格上限，以「重建」支離破碎的移民方案，並因應與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有關的棘手難題。

民主黨內重量級人士與難民援助團體抨擊，拜登的標準「低得令人震驚」且「讓人深感失望」後，白宮隨即在今天稍晚發表聲明改口說，1萬5000人這個數字只是暫時的。

白宮提到，預料拜登「將在5月15日前，為本財政年度的剩餘時間，設定最終且增加的難民人數上限」，但「他起初設定的6萬2500人的目標似乎不太可能」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP