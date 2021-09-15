墨前毒梟佛恩斯特涉犯組織犯罪洗錢 遭判刑28年

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（法新社墨西哥市14日電） 墨西哥檢方今天宣布，墨國最大販毒集團之一華瑞茲的前首腦佛恩特斯（Vicente Carrillo Fuentes）因觸犯組織犯罪、洗錢和非法持有武器等罪名，遭到法官判處28年徒刑。

58歲的佛恩特斯有「總督」（El Viceroy）稱號，他是華瑞茲集團（Juarez cartel）創辦人阿馬多（Amado Carrillo Fuentes）的弟弟。華雷斯集團與敵人之間的地盤爭奪戰累計造成數千人死亡。

有「天空之主」（El Senor de los Cielos）稱號的阿馬多1997年在墨西哥市死於整型手術，生前一直被視為拉丁美洲最大毒梟之一。

佛恩特斯後來接替胞兄掌管華瑞茲集團，他被控觸犯組織犯罪與販毒罪名，2014年在墨西哥北部科阿韋拉州（Coahuila）遭到逮捕。

美國當時提供500萬美元（約新台幣1億4000萬元）賞金而獲得的線報，促使佛恩特斯被捕。墨西哥則提供220萬美元賞金。

佛恩特斯落網時，美國緝毒局（US Drug Enforcement Administration，DEA）時任局長雷昂哈特（Michele Leonhart）還恭賀墨西哥逮捕「史上最惡名昭彰的毒販之一」。

雷昂哈特表示：「佛恩特斯是華瑞茲集團的首腦，在墨西哥助長殺人與暴力活動，還導致美國與全球各地的吸毒成癮情況惡化。」

華瑞茲集團在領導人物紛紛落網及連番浴血地盤戰後，如今元氣已大傷，不再是可呼風喚雨的販毒集團。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）

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