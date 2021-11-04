墨菲驚險守住新澤西州 成逾40年來首位成功連任民主黨州長

（法新社新澤西州紐瓦克3日電） 美國新澤西州昨天舉行州長選舉，選情一度陷入膠着，經過漫長開票後，民主黨籍現任州長墨菲以些微差距驚險擊敗共和黨籍對手西塔瑞利、成功連任。

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儘管新澤西州登記的民主黨選民人數比共和黨多出100萬人，現年64歲的墨菲（Phil Murphy）卻是40多年來首位成功連任的民主黨州長。上一次贏得第2任的民主黨州長是1977年的伯恩（Brendan Byrne）。

在連夜開票的過程中，西塔瑞利（Jack Ciattarelli）一度領先墨菲，但就在今晨開完幾個民主黨票倉後，墨菲超車取得微幅領先，最後以薄弱優勢險勝對手。

美聯社發布的非官方結果顯示，根據已開出的90%選票，墨菲得票率為50.03%，西塔瑞利則是49.22%。

墨菲在第一個4年任期內帶領新州持續向左傾，包括對百萬富豪徵收新稅、祭出更嚴格的槍枝管制措施、提高最低工資及給予帶薪病假。他也為自己應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的強硬做法辯護，包括強制要求在學校戴口罩。

現年59歲的前州議員西塔瑞利的政見大多聚焦於新州的高稅收，批評富裕的前高盛集團（Goldman Sachs）主管墨菲與選民脫節。

他也抨擊墨菲要求在學校和日托機構戴口罩的規定。

新澤西州近幾年來一直是民主黨的囊中物，民主黨去年贏得新州12個眾議院議席中的10席，總統拜登更以超過15個百分點的優勢擊敗對手川普，拿下新州，這回選舉的激烈程度出乎各界意料之外。

西塔瑞利征戰新州表現優異超乎預期，加上共和黨候選人昨天在維吉尼亞州州長選舉爆冷勝出，都為拜登所屬的民主黨明年拚戰國會選舉帶來危機。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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