墨西哥中部豪雨成災 醫院供氧中斷17患者喪命

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（法新社墨西哥市7日電） 墨西哥當局今天表示，墨西哥中部大雨滂沱引發洪患，停電導致一家醫院氧氣供應中斷，至少17名患者喪命。

政府在社群平台推特（Twitter）表示，豪雨之後河流泛濫，使位於希達哥州（Hidalgo）杜拉鎮（Tula）的醫院泡在水中。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）推文說，「院內有17名患者死亡，令人非常難過」。

墨西哥社會安全研究所（Mexican Institute for Social Security，IMSS）所長羅布多（Zoe Robledo）表示：「醫院淹水就是幾分鐘內的事情，（患者的）氧氣供應因停電而中斷。」

院內其餘56名病患據報已轉送其他醫院。

墨西哥媒體報導，死者包括感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的患者，他們仰賴呼吸器維生。影像畫面顯示，醫護人員推着患者的病床涉水而過。

豪雨淹沒了墨西哥大片土地，杜拉鎮受災嚴重，墨國政府派遣軍隊和水電委員會人員負責救災作業。

官員表示，墨西哥市郊區埃卡提佩市（Ecatepec）另有兩人喪生，當地已成一片水鄉澤國。

羅培茲歐布拉多警告：「首都墨西哥市所在的墨西哥谷（Valley of Mexico）各地已降下大量的雨，雨勢料將持續。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP