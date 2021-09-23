墨西哥傳奇女畫家自畫像估價逾8億 料破拍賣紀錄

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（法新社紐約22日電） 蘇富比公司（Sotheby's）今天表示，墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像在紐約拍賣會上，預估將以超過3000萬美元（約新台幣8億3250億元）價格拍出。

蘇富比在聲明中表示，這幅1949年創作的「迪亞哥與我」（Diego y yo）自畫像，將打破芙烈達．卡蘿作品在2016年創下的800萬美元拍賣紀錄

法新社報導，這幅作品將是蘇富比11月拍賣會上亮點，預期也將改寫拉丁美洲藝術家締造的紀錄。

目前拉丁美洲藝術家拍賣紀錄保持人是和芙烈達．卡蘿傳出轟轟烈烈愛情的迪亞哥．里維拉（Diego Rivera）。2018年5月，他的1932年畫作Los Rivales在佳士得（Christie's）以980萬美元落槌。

「迪亞哥與我」具體而微呈現芙烈達．卡蘿的自畫像風格，她的自畫像以強烈而神秘的凝視着稱，讓這位墨西哥女性主義畫家舉世聞名。

在這幅自畫像中，迪亞哥．里維拉的臉龐出現在芙烈達．卡蘿的前額，而在她獨特的濃眉大眼角落泛着淚珠。

藝術專家表示，當時迪亞哥．里維拉正和墨西哥籍女演員瑪莉亞．菲利克斯（Maria Felix）關係親密，畫作中迪亞哥．里維拉額頭上的第三隻眼，象徵着他折磨芙烈達．卡蘿的程度。

芙烈達．卡蘿和迪亞哥．里維拉兩人兩度結為連理。芙烈達．卡蘿1954年離世，享年47歲。

「迪亞哥與我」上一次1990年在蘇富比拍賣會上，以140萬美元落槌。

© 2021 AFP