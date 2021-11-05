墨西哥度假勝地槍案 喪命兩人疑為販毒集團成員

（法新社坎昆4日電） 加勒比海度假勝地坎昆（Cancun）附近的海灘今天發生幫派火拚，引起了外國遊客的恐慌，墨西哥檢方表示，喪命的兩人疑為販毒集團成員。

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昆塔納羅州（Quintana Roo）檢察長辦公室推文說：「莫雷洛斯（Puerto Morelos）的佩蒂皮奇灣（Bahia Petempich）一處海灘，發生敵對販毒集團間的衝突。」

那則貼文說：「其中2人丟了性命」，還說沒有其他人受到重傷。

住在海灘旁飯店的遊客表示，槍聲響起後，人們四處逃竄、找尋掩護。

住在坎昆里維耶拉凱悅樂家酒店（Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort）的美國遊客辛頓（Mike Sington）推文說：「其他住客告訴我，當時他們在沙灘上打排球，槍手靠了過來，然後開槍。」

「大家逃離海灘和泳池，工作人員帶着我們躲到廚房後面的房間。」

被分享到社群媒體上的影片顯示，數十名旅客在工作人員陪同下，於飯店大廳等待，其中有些人還穿着浴袍。

自稱是美國國家廣播環球集團（NBC Universal）前高階主管的辛頓說：「人們互相擁抱並哭泣着。」

墨西哥飽受販毒集團有關的殺戮事件所擾，自政府2006年部署軍力打擊毒品後，已有超過30萬人遭到謀害。

雖然坎昆所在的里維埃拉瑪雅（Riviera Maya）和位於卡曼海灘 （Playa del Carmen）及圖盧姆（Tulum）在內的度假村，已經比墨西哥其他地方安全許多，但暴力事件仍在增加。

10月時，2名外國觀光客才因在圖盧姆的疑似毒販火拚下慘遭殺害。

© 2021 AFP