墨西哥批准緊急使用牛津COVID-19疫苗

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（法新社墨西哥市4日電） 全球染疫身故人數最多的國家之一墨西哥，今天批准讓英國牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康公司研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，能在墨西哥做緊急使用。

衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）在推特（Twitter）上宣布，墨西哥監管機關已經核准牛津大學（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的疫苗。該疫苗也已獲英國、印度、阿根廷核准。

拉米雷斯表示能在3月獲得牛津疫苗，但稍後他在例行午間記者會中解釋，產能問題還得由負責生產的企業做說明。

牛津疫苗是墨西哥核準的第2種疫苗。該國去年12月24日起開始大規模疫苗接種計畫，當時他們採用美國製藥公司輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，讓醫護人員優先施打。

根據墨西哥政府資料，截至3日為止，預計在第一階段接種疫苗的總人數中，已有1/4、也就是約3萬名醫護人員施打疫苗。

墨西哥已和阿斯特捷利康達成協議，將採購7740萬劑牛津疫苗。墨西哥還與阿根廷一起和阿斯特捷利康達成協議，將生產該公司的疫苗，供應給拉丁美洲國家。

另外，墨西哥也與中國的康希諾生物公司（CanSino Biologics）達成初步採購協議，並參與了「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）。COVAX是確保所有國家都能公平獲得疫苗的一項國際性機制。

墨西哥政府已經承諾，要讓全國近1億2900萬人免費獲得疫苗，這對相關的武裝部隊等後勤單位來說，是項嚴苛的挑戰。

墨西哥衛生部今天表示新增6464起確診病例，以及544名染疫病故的患者，使該國確診總數達到145萬5219 例，染疫病故人數達到12萬7757人。

衛生部曾表示，實際確診及染疫身故人數，可能比官方統計數字多出許多。

© 2021 AFP