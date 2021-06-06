墨西哥期中選舉登場 考驗總統支持度

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（法新社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥今天舉行期中選舉，事關總統羅培茲歐布拉多能否在這個被疫情、經濟嚴重衰退、毒品暴力問題撼動的國家，履行他的「轉型」承諾。

這次選舉將於上午8時（台灣時間下午9時）開始投票，預計選出500名下議院議員、32州當中15州的州長，以及數以千計的地方政治人物。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）能否依照他的「第4次轉型」（Fourth Transformation）計畫推動改革，這次投票被視為關鍵。

美國南加州大學（USC）教授史塔（Pamela Starr）在一場墨西哥期中選舉的小組討論中說：「這次選舉關乎的問題，重要性不亞於墨西哥的未來。選民實際上是在兩種互相競爭的墨西哥未來願景之間作選擇：一是羅培茲歐布拉多的第4次轉型，另一個則是在某種程度上重返之前的政策。」

羅培茲歐布拉多2018年當選墨西哥總統，任期6年。他宣示會整頓墨西哥的「新自由主義」經濟模式、根除貪腐，並終結特權菁英集團的揮霍無度。

這位左派總統能否推動改革議程，包括尋求更高程度的能源自主，端視選民會不會因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、墨西哥市捷運5月發生重大傷亡事故等問題而懲罰他。

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析家說：「各界普遍認為這次選舉是對羅培茲歐布拉多的公投，執政聯盟若獲強勁支持，可讓總統放膽推動干涉更深的政策。」

作為拉美第2大經濟體的墨西哥，2020年經濟衰退8.5%，創下數十年來最大跌幅。但政府預期今年經濟會回彈。

羅培茲歐布拉多試着不用財政刺激措施來促進經濟，認為增加國家債務並不明智。

墨西哥執政聯盟目前在下議院掌握2/3絕對多數席次，讓羅培茲歐布拉多可以不用跟對手協商就推動修憲。但墨西哥執政黨的席次一般會在期中選舉減少，現在也有跡象顯示歷史可能重演。

根據調查機構Oraculus所作民調，總統所屬的國家復興運動黨（Morena）及盟友預料將在下院「眾議院」（Chamber of Deputies）佔多數，但席次會從目前的333席縮減至322席。

© 2021 AFP