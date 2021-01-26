墨西哥染疫喪命數超過15萬人 當局將取得俄國疫苗

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（法新社墨西哥市25日電） 墨西哥總統羅培茲歐布拉多昨天自曝確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，政府今天通報全國染疫死亡總數破15萬大關，同時宣布將取得2400萬劑俄羅斯生產的「衛星-V」疫苗。

墨西哥衛生部通報單日新增659人染疫喪命，至今累計15萬273人病歿，在世界各國排名第4多，僅次於美國、巴西與印度。

人口約1億2800萬人的墨西哥，今天還通報新增8521起確診病例，目前累計通報超過177萬例確診。

67歲的羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）24日宣布他感染2019冠狀病毒疾病，但癥狀輕微，已經開始接受治療。

墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）的家人今天表示，80歲的史林也確診染疫，只有輕微癥狀，且正在接受治療。

羅培茲歐布拉多今天指出，他跟俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）商談後，墨西哥將取得2400萬劑俄國制的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，但墨國衛生監管機構尚未批准這支疫苗。

墨西哥從去年12月24日開始大規模接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，卻因為供應量有限，無法提供更多民眾施打。

墨西哥當局已經批准英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford Universtiy）研發的疫苗，且和阿根廷達成協議共同生產這支疫苗。（實習編譯：王宇潔/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP