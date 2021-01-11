墨西哥病例激增醫院滿載 急救員焦頭爛額找病床

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（法新社墨西哥托魯卡11日電） 墨西哥2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，醫院承受龐大壓力，現在急救護理員要為病患找張病床，每天都得碰運氣。

在首都西南方的托魯卡市（Toluca），紅十字會（Red Cross）協調員朱尼嘉（Angel Zuniga）說：「要有空間，就得有人出院或病死。很殘酷，但這就是事實。有人進就有人出。」

根據當局說法，首都墨西哥市（Mexico City）與周邊78家醫院中，8日有64家處於「緊急」狀態，只有少數醫院還有病床。至於擁有900萬人口的首都本身，醫院佔床率高達86%。

不只公家單位面臨問題，許多染疫病患為求容身之地，導致私人診所也是人滿為患。有些診所還拒收病患，除非他們付得出17萬披索（約新台幣23萬6000元）的押金。

朱尼嘉形容：「他們說『帶走他』，我們就得再度上街（找另一家醫院）。」

即使有空間容納新病患，要讓他們入住有時仍得耗費數個鐘頭。

首都附近的瑙卡潘市（Naucalpan）急救員莫雷諾（Miguel Angel Moreno）表示：「情況令人沮喪，但如果我們垮了，醫護體系也會垮掉，所以我們一直試着保持樂觀。」

「身為人，顯然有時你會感到絕望。」

除了情緒壓力，急救員也得忍受肉體折磨，以及穿戴防護衣好幾鐘頭的不適。

資深急救員耶南德茲（Ana Yesi Hernandez）表示：「疲勞一直是問題。有時他們得花3到4個小時找醫院空床。」

© 2021 AFP