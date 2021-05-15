墨西哥發現新種恐龍 研判善於交流能發低頻聲音

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社墨西哥市14日電） 墨西哥古生物學者拉米雷斯（Angel Alejandro Ramirez）今天表示，當地研究員發現的一個新恐龍品種，據信「很健談」，會像大象一樣利用低頻聲音彼此交流。

研究樣本被命名為「加羅氏字冠龍」（Tlatolophus galorum），由墨西哥原住民語中的tlahtolli和希臘語中的lophus結合而成，意思分別是「字」和「冠」。

這頭龍估計死於約7200萬年前，發現地點在現今墨西哥北部的科阿韋拉州（Coahuila）。

古生物學者們先是發現尾巴，接着找到大部分頭骨，以及股骨、肩骨等遺骸。頭骨長達1.32 公尺，呈冠形中空。

拉米雷斯說：「我們正在計算（恐龍）尺寸，長度可能介於8公尺到12公尺之間，因為光是尾巴就大約有6 公尺長。」

「我們認為，這些恐龍很會表達，它們甚至可以製造及感知低頻聲音，就像大象一樣，能傳播到數公里之外，而人類聽不見這個範圍的聲音頻率。」

墨西哥國家人類學和歷史學協會（INAH）昨天發表這項新發現時表示，這些「和善但很愛說話」的恐龍或許也有能力發出很大的聲音來嚇跑掠食者。

墨西哥研究員們判斷，加羅氏字冠龍的頭冠應該是紅色。拉米雷斯說：「我們認為，這些恐龍就像現代的鳥能分辨顏色，所以頭冠等構造可能很鮮艷，或許一片大紅，或許很繽紛，還有斑點。」

© 2021 AFP