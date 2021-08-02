墨西哥總統欲起訴前任貪腐 公投投票率未達標

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（法新社墨西哥市2日電） 墨西哥總統羅培茲歐布拉多大力推動舉行公投，以決定是否就貪腐罪名起訴5位前總統。不過，昨天的投票率未達門檻，故本次公投實際上不具任何法律意義。

據墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute，INE）公布的官方快速計票結果，本次公投投票率僅略高於7%，遠遠低於賦予公投法律約束力的40%門檻。

INE主席柯多瓦（Lorenzo Cordova）表示，公投結果一如預期，贊成採取法律行動的票數遙遙領先，估計佔89至96%，投下反對票者則不到2%。

自詡「反貪戰士」的羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）先前主張，公眾諮詢有助強化民主參與，但批評人士認為，公投手段只不過是政治噱頭。

墨國經濟研究與教學中心（Center for Research and Teaching in Economics）政治分析師克瑞斯波（Jos? Antonio Crespo）告訴法新社：「根本不需要諮詢，就可知道人民希望貪腐行為受到懲罰。檢方只會按照總統指示行動，即使他們看似擁有完整自主性，但我們已經看到，實際情況並非如此。」

一名在首都墨西哥市工作的25歲公務員則認為，雖然這場公投無法直接審判前任領袖，但可以「帶來伸張正義的希望」。

羅培茲歐布拉多發動本次公投，原本點名薩立納斯（Carlos Salinas）、查迪約（Ernesto Zedillo）、佛克斯（Vicente Fox）、卡德隆（Felipe Calderon）、潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）等5位前總統。他指控他們導致「財富過度集中、國庫巨額損失、公共財產私有化，和普遍貪腐」。遭控對象則憤怒否認。

後來，最高法院修改公投問題，使其變得較為模糊－－「您是否同意根據憲法和法律框架，採取相關行動，就政治行動者過去數年內做出的政治決策進行澄清，以保障正義與潛在受害者的權利？」

墨西哥在國際透明組織（Transparency International）的「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index，全球共179名）榜上，排名全球第124位。

© 2021 AFP