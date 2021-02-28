墨西哥總統：美國每年需額外60萬到80萬移工

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（法新社墨西哥市27日電） 墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，美國每年需要額外60萬到80萬名移工，並強調美墨兩國就移民問題「達成好協議」的重要性。

羅培茲歐布拉多估計，美國每年需要額外60萬到80 萬名移工，並強調雙方就移民問題「達成好協議」的重要性。

他提到，美國和墨西哥二次世界大戰期間達成所謂「體力勞動者協議」（Bracero agreement），依據協議內容，墨西哥農場工人能合法進入美國，填補美國人民派到國外參戰所遺留的工作空缺。

移民問題一直以來都是美墨兩國間的棘手議題，尤其是前總統川普政府期間。川普執政時不僅猛烈批評非法移民，甚至合法移民也一起嗆。

在川普的關稅威脅下，羅培茲歐布拉多曾同意，在美方處理移工赴美尋求庇護的要求期間，先讓移工留在墨國。

美國民間社會團體估計，2019年1月和2020年12月間，約有7萬名無證移民遭遣返回墨西哥。根據墨國政府統計，約有6000人仍留在美國境內。

隨着拜登入主白宮，美國取消川普這項爭議計畫，並從本月19日起開放小型團體進入美國以尋求申請庇護。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP