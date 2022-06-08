墨西哥街頭槍擊6死 5人是高中生

（法新社墨西哥薩拉曼卡7日電） 墨西哥地方當局今天表示，持槍歹徒在墨西哥中部街頭槍擊事件中殺害5名高中生和一名成年人。

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根據警方的說法，槍手在6日晚間向一群學生開火，打死年齡在16歲到18歲的3名男生和兩名女生，以及現場一名65歲女性。

墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）薩拉曼卡（Salamanca）市長普利艾托（Cesar Prieto）說：「不幸的是，我們要說，幾個小時之前在巴隆（Barron）社區，有6人在武裝襲擊中喪生。」

這次集體槍殺事件發生兩周前，8名女子和3名男子在瓜納華托州另一個城市西拉雅（Celaya）的兩家酒吧和一家飯店所發生看似黑幫報復襲擊中喪生。

瓜納華托州位於墨西哥繁榮的工業中心，擁有一家煉油廠和一條重要輸油管，由於「聖羅沙德利馬」（Santa Rosa de Lima）和「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation） 兩黑幫之間經常火拚，爭奪利潤豐厚的販毒路線和偷油市場控制權，導致瓜納華托州成為墨西哥暴力最嚴重的州之一。

根據官方數據，自2006年12月政府發起有爭議的軍事反毒品行動以來，墨西哥已通報超過34萬起謀殺案。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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