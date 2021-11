墨西哥近10萬人失蹤 母：找到兒子一根遺骨都好

(法新社墨西哥馬塔摩洛斯28日電) 墨西哥一名母親絕望地懇求士兵給她機會讓她尋找愛子遺骸,她的兒子是這個暴力猖獗的國家裡下落不明的9萬5000多人之一。

這名50多歲的母親說:「我只要一根遺骨安放在我丈夫身邊。」她的兒子1年前突然人間蒸發,下落不明。

她懇求士兵放行,讓她進入東北部塔茅利巴斯州(Tamaulipas)一處前身為玉米田的區域;該區域自2017年來發現半噸人類遺骸。

這名母親基於安全考量,不願透露姓名。她雖然沒有證據能證明愛子的遺骸就在塔州境內的拉巴托利納(La Bartolina),但在得知其他家屬也會前往當地找人後,決定前來一試。

這名母親質問士兵:「回答我!你有孩子嗎?」但士兵毫無回應。

拉巴托利納距離墨西哥與美國接壤的邊境城市馬塔摩洛斯(Matamoros)僅幾公里。馬塔摩洛斯飽受與毒品走私及其他組織犯罪有關的暴力困擾。

負責協調尋找國內失蹤人口的墨西哥官方組織「國家搜索委員會」(National Search Commission),視拉巴托利納為「滅絕營」。

即便是受害者家屬都被禁止進入這個地區。家屬經常控訴相關當局沒有效率,寧願自行展開搜尋。

當局26日在聯合國強迫失蹤問題委員會(UN Committee on Enforced Disappearances)造訪墨國期間公布官方數據,根據這份數據,墨西哥全國失蹤人口高達9萬5121人。

經濟學研究與教學中心(Center for Research and Teaching in Economics)專家阿圖斯塔(Laura Atuesta)說:「組織犯罪依然是人口失蹤的主因之一。」

