壞蛋聯盟北美票房衝第一 以約2400萬美元登頂

（法新社洛杉磯24日電） 3部新片聯手撐起北美周末票房，據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天的數據，動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」（The Bad Guys）以約2400萬美元登頂。

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「壞蛋聯盟」堪稱動物版「瞞天過海」（Oceans 11），配音陣容包括山姆洛克威爾（Sam Rockwell）、克雷格羅賓森（Craig Robinson）以及奧卡菲娜（Awkwafina）等。

合家歡片是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受創最深的電影類型，但這個周末這類型電影整體來說頗有斬獲，「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）再次位居第二，22至24日有1520萬美元收入。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「疫情確實扼殺了全家一起進戲院看電影的機會，但如今民眾又開始攜家帶眷進戲院看戲了。」

他說：「我們跟疫前水準還差得遠，但起碼這是好的開始。」

排名第3的是華納兄弟的「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），票房1400萬美元，遠低於上周末開片的4300萬美元。

排名第4和第5的都是新片，亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）主演的「北方人」（The Northman）有1200萬美元表現，尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）飾演尼克凱吉（Nick Cage）的「超吉任務」（The Unbearable Weight of Massive Talent）吸金720萬美元。

第6到第10的電影依序為：「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），540萬美元；「失落謎城」（The Lost City），440萬美元；「斯圖教父」（Father Stu），330萬美元；「魔比斯」（Morbius），230萬美元；「劫命救護」（Ambulance），180萬美元。

© 2022 AFP