壞蛋聯盟續使壞 再度稱霸北美票房

（法新社洛杉磯1日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報的數據顯示，動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」（The Bad Guys）周末以約1610萬美元票房成績，再次稱霸北美票房。

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類似動物版「瞞天過海」（Oceans 11）的「壞蛋聯盟」，周末有這樣的表現完全得力於競爭相對不激烈的關係，等到6日，迪士尼就即將推出超級英雄大片「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）。

「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）再次位居亞軍，4月29日至5月1日期間有1140萬美元表現。

「音速小子2」美加上映4周共進帳1億6090萬美元，超越原版「音速小子」的1億4800萬美元，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時代電影中，堪稱奇葩。

「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）續佔北美票房第3位置，收入830萬美元。目前為止，「怪獸與鄧不利多的秘密」是「哈利波特」相關電影中，表現最差的一部。

排名第4的依舊是亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）主演的「北方人」（The Northman），進帳630萬美元。

第5的是楊紫瓊演出的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），有550萬美元表現。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「4月是另一個美加票房表現很好的月份。」他還說，過去兩個月來的表現，比去年夏天遭疫情重創的慘澹票房「改善許多」。

第6到第10的電影依序為：「超吉任務」（The Unbearable Weight of Massive Talent），390萬美元；「失落謎城」（The Lost City），390萬美元；「記憶殺神」，310萬美元；「斯圖教父」（Father Stu），220萬美元；「魔比斯」（Morbius），150萬美元。

© 2022 AFP