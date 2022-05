壞蛋聯盟續使壞 再度稱霸北美票房

(法新社洛杉磯1日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報的數據顯示,動作喜劇動畫片「壞蛋聯盟」(The Bad Guys)周末以約1610萬美元票房成績,再次稱霸北美票房。

類似動物版「瞞天過海」(Oceans 11)的「壞蛋聯盟」,周末有這樣的表現完全得力於競爭相對不激烈的關係,等到6日,迪士尼就即將推出超級英雄大片「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)。

「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)再次位居亞軍,4月29日至5月1日期間有1140萬美元表現。

「音速小子2」美加上映4周共進帳1億6090萬美元,超越原版「音速小子」的1億4800萬美元,在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)大流行時代電影中,堪稱奇葩。

「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)續佔北美票房第3位置,收入830萬美元。目前為止,「怪獸與鄧不利多的秘密」是「哈利波特」相關電影中,表現最差的一部。

排名第4的依舊是亞歷山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard)主演的「北方人」(The Northman),進帳630萬美元。

第5的是楊紫瓊演出的「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),有550萬美元表現。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說:「4月是另一個美加票房表現很好的月份。」他還說,過去兩個月來的表現,比去年夏天遭疫情重創的慘澹票房「改善許多」。

第6到第10的電影依序為:「超吉任務」(The Unbearable Weight of Massive Talent),390萬美元;「失落謎城」(The Lost City),390萬美元;「記憶殺神」,310萬美元;「斯圖教父」(Father Stu),220萬美元;「魔比斯」(Morbius),150萬美元。

© 2022 AFP