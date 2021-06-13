夏天還沒到 美西88%地區已處乾旱狀態

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（法新社洛杉磯12日電） 夏季還沒開始，美國西部乾旱問題已經浮現，全美第一大水庫米德湖水位來到歷史新低，加州1/3地區目前也處於等級最糟的「極端乾旱」。

從官方數據可看出，本周美西有88%的地區處於乾旱狀態，包括加州、俄勒岡州、猶他州和內華達州都是整個州陷旱。

受到這個趨勢影響的美國民眾超過1.43億人，而當中最明顯的跡象，就是位於內華達州與亞利桑那州交界的全美第一大水庫米德湖（Lake Mead），如今水位來到1930年代蓄水以來新低。

米德湖是由距離拉斯維加斯（Las Vegas）不遠的龐大胡佛壩（Hoover Dam）攔科羅拉多河之水而成的人造湖，如今蓄水量只剩36%，水位已打破2016年寫下的新低紀錄。

而冬春兩季通常雨水豐沛的北加州，情況也好不到哪裡去。供給加州2700萬居民飲用水中，佔有重要地位的當地次大水庫歐羅維里湖（Lake Oroville），現在水位比2019年低了50公尺。

除此之外，加州水源有1/3仰賴內華達山脈較高山坡上的積雪，但截至4月1日為止的最後一個降雪日，雪量僅達平均的6成。加州水源局官員告訴法新社，「今年獨特之處在於，融化的積雪流下山坡時，遭乾涸的土壤所吸收、揮發殆盡」，完全沒流進歐羅維里湖。

據美國乾旱監測中心（US Drought Monitor）表示，加州1/3地區目前處於等級最糟的「極端乾旱」。

© 2021 AFP