外國人在�Q里島沒戴口罩 繳不出罰款要做伏地挺身

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社登巴薩19日電） 印尼致力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之際，卻有許多在印尼度假勝地�Q里島（Bali）的外國人被抓到沒戴口罩，聲稱沒帶現金繳不出罰款的人就得罰做伏地挺身。

社群媒體上的影片顯示，數名外國人因為違反�Q里島的防疫規定，在炙熱高溫下做伏地挺身，戴着口罩的安全官員則站在旁邊監督。

�Q里島當局去年強制規定公共場所必須戴口罩。但當地一名安全官員表示，最近幾天有許多外國人被抓到沒戴口罩。

他指出，有超過70人支付10萬印尼盾（約新台幣158元）的罰款，但另有約30人表示身上沒帶現金，因此他們被下令做伏地挺身，沒戴口罩的人要罰做多達50 下，沒戴好口罩的要做15下。

這名官員告訴法新社：「一開始他們會說自己不知道規定。然後旋即改口說忘了，或是口罩弄濕了、還是破損了。」

�Q里島上有些當地人也曾受到這項「體罰」。

�Q里島當局已經警告，違反防疫規定的外國人可能會被驅逐出境。不過截至目前為止，尚未傳出有任何人因為沒戴口罩而被驅逐出境。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP