外國人違反防疫規定集會 哥倫比亞：將被驅逐出境

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（法新社波哥大18日電） 哥倫比亞移民官員今天宣布，在疫情期間違反禁止集會的防疫規定，參加地下派對而被捕的外籍人士，將被該國驅逐出境。

哥倫比亞移民當局在聲明中說：「被抓到參加地下派對和違反保持社交距離防疫措施的外國人…將立即被驅逐出境。」

聲明中補充道，這項措施是在「65名外國人在一個地下派對被發現後」實施的，他們16日參加在波哥大舉辦的通宵派對。哥倫比亞警方表示，參加那場地下派對的外國人中，大部分來自委內瑞拉。

哥倫比亞移民當局駐安地斯地區（Andean）的負責人柯瑞多（Henry Corredor）表示，他們「不會允許外國人影響（哥倫比亞）的衛生安全。」

有約170萬名委內瑞拉人住在哥倫比亞，他們因祖國經濟崩潰和政治危機而逃離。

波哥大市長今天宣布，波哥大將於26日起開始實施宵禁。下個周末將是波哥大為控制住疫情，實施統一隔離的第3個周末。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，已讓波哥大的醫院面臨負荷超載的威脅。

波哥大市長羅培茲（Claudia Lopez）在臉書（Facebook）上發文說：「我們已經施行兩個周末的統一隔離，這個周末我們將再次實施。」

實施宵禁意味着在波哥大這個人口800萬的城市，所有販售非必需品的商店將從22日晚上8時持續關閉到25日凌晨4時。在波哥大某些地區，限制措施將持續到28日為止。

© 2021 AFP