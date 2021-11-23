外媒：陸試射極音速武器 載具半途還能再射飛彈

（法新社華盛頓22日電） 英國「金融時報」與美國「華爾街日報」披露，中國7月試射一枚能環繞地球的極音速武器，飛行途中還能由載具再發射一枚飛彈，這種美俄所無的技術令五角大廈大感意外。

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兩報聲稱，這項試射顯示中國所研發的戰略核武，遠比過去所想像進步。

報導引述未具名的知情人士透露，中國發射的極音速滑翔載具以5馬赫的速度飛行時，在南海上空發射飛彈。

有部分專家認為當時極音速載具發射的是一枚對空飛彈，也有專家研判發射的可能是一種反制措施，用來摧毀對方防空系統以防己方極音速飛彈被擊落。

金融時報上個月報導，中國分別於7月27日和8月13日進行極音速武器試射，引發華府對北京軍事實力提升的擔憂。中方則否認相關報導內容，稱只是例行的航天器（太空飛行器）試驗，以確認可重複使用技術。

美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）日前接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪，透露一些共軍今夏試射的細節。

海頓說中國以5倍音速的速度發射一枚飛彈，繞着地球飛行並丟下一個極音速滑翔載具，這一載具一路飛回中國，並對在中國的一個目標造成影響。當被問到是否擊中目標時，他表示「夠接近了」。

海頓相信，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他也呼籲華府應當更認真看待中國的試射。

© 2021 AFP