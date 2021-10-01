外媒：陸高層令相關國企不惜代價確保電力供應

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（法新社北京1日電） 中國因煤炭價格上漲導致限電。外媒引述消息人士透露，中國中央高層下令國內最大的幾家國營能源企業要不惜一切代價確保冬季能源及電力供應。

中國境內多地限電導致工廠局部或完全停工，衝擊生產與全球供應鏈。

各國疫情嚴峻導致訂單湧向中國，促使中國境內出現更多低端與高耗能廠家，電力需求暴增，但中國因環境議程限縮煤炭使用，煤炭價格大漲、公用事業無法購買足夠燃煤發電，中央政府又回頭遏止這波接單湧出的低端高耗能產業，連鎖反應釀出限電危機。

近幾個月被迫實施限電與能源限制的省份與地區，已超過12個。

彭博社引述不具名消息人士披露，主管能源和工業生產的中國副總理韓正，在上周和北京的國有資產管理部門和經濟規畫部門官員召開緊急會議時，下令國內最大的幾家國營能源企業要不惜一切代價確保冬季能源及電力供應。

消息人士稱，中國政府不能容忍出現大停電。

紐約外彙經紀公司「安達」（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「這很可能是中國對保持產業運作關切程度的強烈信號，更重要的是，冬季的到來就在眼前。」

中國經濟有60%仰賴燃煤發電，但作為全球最大煤炭進口國的中國，煤炭供應已受新冠疫情甚至與澳洲的爭端干擾。

© 2021 AFP