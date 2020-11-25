外星人傑作？ 猶他州沙漠突現神秘巨柱

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（法新社洛杉磯24日電） 美國西部沙漠最近出現一根神秘的金屬「方尖碑」，它的憑空出現，讓世界各地的幽浮目擊者、陰謀論者以及科幻大師史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的影迷充滿無限想像。

這根閃閃發亮、約3公尺高的三角柱體，豎立在猶他州南部紅色岩石群中，18日被正在空中計算大角羊數量的猶他州公共安全部（Utah Department of Public Safety）官員目擊到。

困惑不已的官員隨即降落地面調查，結果發現「一根金屬巨柱插入地面」，但「沒有明顯的跡象可以得知會是誰放的」。

公安部昨天發布一份玩笑性質的新聞稿，警告：「未經核准，在聯邦管理的公共土地上安裝結構物或藝術系屬違法，不管你是哪個星球來的。」

發現這根巨柱的消息隨即在網路瘋傳，許多人表示，這個物體和周遭的環境，與史丹利庫柏力克經典科幻片「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）的知名場景類似。

還有人提及，這根巨柱是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐的2020年發現，樂觀地來看，它可能有完全不同的功能，其中一名Instagram用戶就戲稱說：「這是2020年的『重置』（reset）鍵，可以麻煩某人快快按下嗎？」

另一人留言：「上面寫着：『COVID疫苗在裡面』。」

由於官員擔心公布地點會引來大批好奇民眾，拒絕透露巨柱豎立之處，網友於是開始發揮肉搜本領，試圖從巨柱周圍的岩石組成找出其所在地。

剛好飛越這根三角柱的飛行員赫欽斯（Bret Hutchings）猜測，這是由「一些新浪潮藝術家」豎立。一些觀察家則點出這根巨柱和美國藝術家約翰．麥克拉肯（John McCracken）的前衛作品類似。

赫欽斯說，這根巨柱看起來是人造物體，而且牢牢地豎立在地上，不像是從天空中丟下的。

約翰．麥克拉肯一度住在鄰近的新墨西哥州，2011 年已經辭世，他的公關告訴法新社：「雖然這不是已故美國藝術家約翰．麥克拉肯所作，我們認為這是其他藝術家向他致敬的作品。」

不管怎樣都好，赫欽斯坦言，「這是我這麼多年飛行以來，在那裡遇過最奇怪的事情」。

赫欽斯告訴地方電視台KSLTV：「我們都開玩笑地說，如果我們其中一人突然不見，其他人最好三十六計走為上策。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP