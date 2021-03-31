外送平台Deliveroo倫敦上市首日 股價重摔近1/3

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（法新社倫敦31日電） 美食外送平台戶戶送（Deliveroo）今天在倫敦股市首次公開發行（IPO）出師不利，掛牌首日股價一度重挫近1/3，主要因這家美食外送平台對待外送員的方式面臨機構投資人批評。

戶戶送是倫敦股市10年來最大規模IPO案，上市後公司市值介於76億至88億英鎊間。

戶戶送IPO承銷價訂為3.90英鎊，掛牌首日卻一度跌至2.71英鎊。

AJ Bell投資總監穆德（Russ Mould）指出：「戶戶送從英雄淪為狗熊，這場大張旗鼓的股市首次公開發行案，上市首日就跌得鼻青臉腫。」

戶戶送股價開盤重挫15%，之後在機構投資人賣壓下，股價進一步下探。戶戶送股票一度因波動過大而暫停交易，格林威治時間約10時，股價重挫24%，來到2.96英鎊。

戶戶送僅發行略超過1/5股權，一般大眾4月7日起才能開始交易戶戶送股票。

戶戶送創辦人兼執行長許子祥（Will Shu）今天表示：「成為一家公開上市公司能讓我們持續在創新方面投資，開發新科技工具支援餐廳和雜貨業者，提供外送員更多工作，並為消費者帶來更多選擇。」

© 2021 AFP