多人因疫情隔離 德甲拜仁被迫變陣

（法新社柏林25日電） 德甲龍頭拜仁慕尼黑先發陣容有5人因疫情隔離，使得他們27日對陣比勒菲德（Arminia Bielefeld）時需大變陣，下周還要與暫居第2的多特蒙德殊死戰。

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比勒菲德雖目前在德甲倒數第2，但今年2月作客拜仁時竟能3比3打平，最近兩戰1勝1和，近況不差。

拜仁中場國腳球星基米希（Joshua Kimmich）與喀麥隆籍前鋒舒波-莫廷（Eric Choupo-Moting）昨天確診，兩人都沒打疫苗，也確定無法踢下周對多特之戰。

穆夏拉（Jamal Musiala）、格納布里（Serge Gnabry）與屈桑斯（Michael Cuisance）也因屬密切接觸者而隔離，所幸之前確診的後衛居勒（Niklas Suele）與斯塔尼希奇（Josip Stanisic）昨天已歸隊練球。

拜仁主帥納格斯曼（Julian Nageslmann）因手上還有眾多可用之兵，對比勒菲德之戰並不擔憂。比勒菲德教頭克拉莫（Frank Kramer）也說，拜仁即便多人確診，現有陣容里仍有4名世足冠軍成員、9名歐冠冠軍球員，依然難打得很。

© 2021 AFP