多國政要隱匿資產曝光　潘朵拉文件重點一覽

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（法新社紐約3日電） 國際調查記者聯盟（ICIJ）今天公布歷來規模數一數二大的外泄財務文件調查報告，披露全球數百名政要和富豪在境外隱匿財富的情況。

這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告披露從全球14家金融服務業者所取得共約1190萬份文件，有600多名記者參與分析，為歷來全球媒體最大型調查行動之一。

他們發現將近1000家位於境外避稅天堂的公司與336位高層政要和公務員有瓜葛，包括10多名現任國家元首和政府首長牽涉其中。

以下是「潘朵拉文件」揭密的一些重點概要。

●約旦國王的房地產帝國

文件顯示，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在2003年到2017年建立境外公司和避稅天堂網絡，打造遍及美國加州馬利布（Malibu）至華府及英國倫敦等地、總值約1億美元（約新台幣28億元）的房地產帝國。阿布杜拉二世近年來因民眾不滿撙節措施而面臨抗議潮。

約旦駐華府大使館婉拒置評，但英國廣播公司（BBC）引述約旦國王律師團說法報導，所有房地產都是以個人財富買下，且基於隱私和安全考量，知名人士透過境外公司購買房地產是常見的做法。

●亞塞拜然總統11歲兒子擁17處房地產

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族和親信長久以來遭維權團體指控貪腐，而文件指稱他們秘密涉及英國價值數億美元房地產交易，包括以阿利耶夫11歲兒子海達（Heydar）名義買下17處房地產，其中1處是位在倫敦、約值4500萬美元的辦公大樓。

BBC報導，這棟位於倫敦市中心的大樓是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司買下，之後轉到阿利耶夫兒子名下。

●捷克國會選舉在即 總理爆出莊園未申報

根據文件，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）並未申報透過一家境外投資公司，買下法國南部一座價值2200萬美元的莊園。

捷克即將在周末舉行國會選舉，巴比斯在捷克新聞社（CTK）訪問中抨擊這波爆料目的是「想玷污我的聲譽並影響捷克大選」，還說「很明顯我沒有做任何違法或不當的事情」。

●肯亞總統的境外網絡

調查報告說，肯亞總統烏魯．甘耶達（Uhuru Kenyatta）與家族6人被控秘密擁有11家境外公司網絡，其中1家持有價值3000萬美元資產。烏魯．甘耶達昔日競選曾打出肅貪和財務透明口號。

●巴基斯坦總理的核心集團

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心集團，包括內閣部會首長與他們的家人，被指暗地擁有掌控數以百萬計美元的公司與信託。

伊姆蘭汗本人在推特表示樂見這份調查報告，說內容披露「精英透過逃稅、貪污及洗錢到金融『避風港』積累不義之財」，並承諾調查任何不法行為。

●俄羅斯掛鉤情事

儘管文件中並未直接指名俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），不過經由親信牽線，他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。「華盛頓郵報」報導，例如一名據信與蒲亭有生過孩子的俄羅斯女子獲得一棟濱水住宅。

此外，文件似乎顯示賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）的律師事務所隱瞞幾家境外公司所有人的身分：一名被控挪用公款的前俄羅斯政治人物。BBC報導，律師事務所否認這些指控。

●烏克蘭總統轉讓股份

根據調查報告，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在贏得2019年總統大選前，曾轉讓他在一家秘密境外公司的股份。

●英前首相布萊爾置產

英國前首相布萊爾（Tony Blair）先前直言不諱批評稅制漏洞，但調查報告發現他和妻子2017年透過買下英屬維京群島（British Virgin Islands）公司，進而購入公司所有的一棟價值880萬美元大樓。 根據英國法律，這麼做可讓他們避繳數以十萬計美元稅。 BBC指出，沒有跡象顯示布萊爾隱匿財富，他的妻子表示他們是依據英國規定行事。

●大咖藝人球星都捲入

不僅政治人物，與境外資產有牽連的名人也包括哥倫比亞女歌手夏奇拉（Shakira）、德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）及印度板球傳奇德魯卡（Sachin Tendulkar）。

這3人的律師告訴國際調查記者聯盟，這些投資均屬合法，並否認任何避稅之嫌。

© 2021 AFP