多國警方鎖定暗網犯罪 分頭合逮150人

（法新社海牙26日電） 歐洲刑警組織表示，多國警方鎖定暗網，發起代號Dark HunTOR的大規模行動，逮捕150名上網買賣非法物品的犯嫌，其中包含數名大咖，並起出數千萬歐元現金、比特幣、毒品與槍械。

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德國警方今年稍早帶頭破獲「全球最大」暗網（dark web）交易市場，Dark HunTOR源自於當時的行動成果。

位於荷蘭海牙（Hague）的歐洲刑警組織（Europol）今天表示，Dark HunTOR是由「澳洲、保加利亞、法國、德國、義大利、荷蘭、瑞士、英國、美國一系列分頭但互補的行動組成」。

光是美國警方就逮捕65人，德國拘捕47人，英國24人，義大利與荷蘭各逮4人。多名落網人士為歐洲刑警組織眼中的「高價值目標」。

執法人員也沒收價值2670萬歐元（約新台幣8億6000萬元）現金和虛擬貨幣、45把槍枝和234公斤毒品，包括2萬5000顆搖頭丸。

歐洲刑警組織表示，義大利警方也關閉了名為「深海」（DeepSea）、「貝魯斯柯尼」（Berlusconi）的暗網市集，這兩處市場合計發了逾10萬則非法物品的公告。

歐洲刑警組織與歐洲檢察署（Eurojust）協調進行本次行動。

© 2021 AFP