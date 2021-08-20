多國願臨時收容阿富汗難民 美國務院表謝意

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）接掌政權後，大批阿富汗人搭機逃亡，美國今天對阿爾巴尼亞、加拿大、智利、墨西哥和烏干達等國家同意收容他們，表示敬意和感謝。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天與阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）通電話。在塔利班剛接掌阿富汗首都喀布爾（Kabul）時，拉瑪15日宣布，他已答應要求，暫時收留數百名阿富汗人，讓他們隨後轉往美國。

國務院聲明說，布林肯「感謝拉瑪總理延續阿爾巴尼亞引以為榮的傳統，提供庇護給需要的人」。

國務院也發聲感謝卡達與科威特，目前有數以千計阿富汗人飛抵這兩個美軍中東要地來辦理赴美簽證；但由於大群人蜂湧而至，美國還在努力找尋更多臨時安置地點。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）也感謝烏干達。烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）表示願意臨時收容阿富汗人，並說已持續與歐洲數個盟友討論相關事宜。

普萊斯點名加拿大、智利和墨西哥，這些國家已同意重新安置阿富汗人，普萊斯讚揚他們慷慨大量。

加拿大政府上周表示，將接納多達2萬名的阿富汗難民，包括女性領袖、公務員與其他面臨塔利班威脅的人。

美國駐軍阿富汗20年，有數以萬計阿富汗人擔任通譯或為美工作；美國同意提供管道讓他們成為美國公民。

歐盟國家也紛紛撤出於所屬機構工作的阿富汗人，但歐盟主要成員法國與德國，已矢言防止非正常管道進入的移民。

2015年歐洲社會產生政治反彈，當時有100多萬人湧進歐盟國家尋求庇護，主要是敘利亞與阿富汗人。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP