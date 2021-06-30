多夫比克頭錘破網 烏克蘭延長賽勝瑞典闖歐國杯8強

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（法新社格拉斯哥29日電） 烏克蘭今天靠多夫比克（Artem Dovbyk）在延長賽頭錘破網，以2比1擊敗瑞典，闖進2020歐洲國家杯8強。

烏克蘭在小組賽階段只獲3分積分，仍晉級歐國杯16強淘汰賽，部分是拜瑞典在分組階段擊敗波蘭，強壓西班牙登上E組龍頭所賜。

但烏克蘭主帥謝夫成柯（Andriy Shevchenko）決心向各界證明他們有闖蕩16強的本事。

比賽第27分鐘，亞莫倫科（Andriy Yarmolenko）將球吊中，津琴科（Oleksandr Zinchenko）掌握住這記漂亮的傳球，為烏克蘭首開紀錄，取得1比0領先。

這是瑞典在這次歐國杯首次處於落後狀態。所幸佛斯柏格（Emil Forsberg）中場休息前兩分鐘遠射破網，讓球隊扳平比數，這是他在這屆歐國杯的第4顆進球。

下半場的比賽，雙方各有攻勢。

職業球隊效力德甲勁旅萊比錫（RB Leipzig）的佛斯柏格，下半場兩次射中球門，雖然都未能破網，但展現相當的破壞力。

烏克蘭撐過了瑞典下半場的猛烈攻擊，兩隊正規90 分鐘踢完以1比1僵局進入延長賽，但才9分鐘瑞典後衛丹尼爾遜（Marcus Danielson）即吞下紅牌，讓球隊少了1人應戰。

烏克蘭最後靠着多夫比克在延長賽傷停補時上演的絕妙頭錘決殺，成功闖進歐國杯8強，是他們成為獨立國家以來，第2次有此成就。

© 2021 AFP