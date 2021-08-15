多數國民滿意施政 加國總理料宣布提前大選

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（法新社渥太華14日電） 加拿大總理杜魯道明天料將宣布提前在9月20日舉行大選，多數加國民眾滿意杜魯道因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作為，但若競選期間爆發第4波疫情，他的支持率可能會下跌。

杜魯道（Justin Trudeau）明天將拜會加拿大總督西蒙（Mary Simon），請她下令解散國會。解散國會將觸發大選，而民調顯示，杜魯道所屬自由黨（Liberal Party）很可能重新掌權。

溫尼伯大學（University of Winnipeg）政治學教授馬蒂厄（Felix Mathieu）向法新社表示，對杜魯道來說，「機會只有現在，因為學生將在2周內返回校園，COVID-19病例勢必會攀升」。

他補充表示，杜魯道政府「已經執政18個月，這是少數政府的平均壽命」。

杜魯道2015年執政，2019年雖贏得連任，卻因醜聞影響而未拿下國會多數。

阿巴卡斯數據（Abacus Data）近期民調顯示，自由黨這次很有可能贏得多數，支持率達37%；保守黨（Conservatives）28%；而左傾、目前與自由黨合作的新民主黨（New Democrat Party）則有20%。

若要在9月20日大選贏得多數，自由黨必須在眾議院338席次拿下至少170席，比目前席次再多15席。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP