多明尼加私人飛機失事 傳罹難者含多名美國人

（法新社聖多明哥15日電） Helidosa航空集團旗下一架私人飛機今天在多明尼加首都聖多明哥的美洲機場墜毀，造成9人喪生，據報罹難者包含多名美國人。

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安全官員表示，機上6名乘客是美國公民，機組人員則是由2名機師和1名空服員組成。

國務院表示，已得知有報導指稱6名美國人罹難。一名官員說：「基於隱私考量，我們不對特定案件做進一步評論。」

Helidosa航空集團稍早在聲明說，旗下一架飛機在美洲機場（Las Americas Airport）發生事故，乘客和機組人員全數不幸罹難，包括本名耶南德茲（Jose Angel Hernandez）的波多黎各音樂製作人Flow La Movie。Flow La Movie的知名作品包括熱門歌曲Te Bote等。

波多黎各媒體報導，不只38歲的耶南德茲罹難，他的31歲妻子及4歲兒子也搭乘同架飛機。

報導說，這架飛機原定飛往美國佛羅里達州，從多明尼加的伊莎貝拉國際機場（La Isabela International Airport）起飛後不久，因故障緊急降落時失事，詳細原因仍待調查。

© 2021 AFP