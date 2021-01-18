大三元紀錄超越喬丹 唐西奇扛起獨行俠輸球責任

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（法新社達拉斯17日電） 美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天於主場101比117慘敗給芝加哥公牛，獨行俠的唐西奇雖拿下超越喬丹的生涯第29次大三元，在歷史上排名第15，但仍將輸球責任一肩扛起。

美國職籃NBA達拉斯獨行俠唐西奇今天奪下生涯第29次大三元，超越喬丹在NBA歷史大三元榜名列第15，但在芝加哥公牛球員精彩發揮的情況下，獨行俠在主場以101比117慘敗。

唐西奇（Luka Doncic）今天三分球11投6中，整場比賽30次出手命中13球，繳出36分、16籃板、15助攻，都是全場最高，成為史上第4位拚出至少35分15籃板15助攻這類超級「大三元」的球員，也是最年輕的一人。

名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）曾5次取得這樣的成績。

今天賽前，唐西奇生涯已有28次「大三元」，與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在歷史排行榜並列第16名。

公牛方面，馬卡南（Lauri Markkanen）斬獲29分、10籃板，替補的譚普（Garrett Temple）也攻下21分，在兩人聯手帶領下，公牛以117比101擊敗獨行俠，終止近期一波4連敗。

即便寫下大三元紀錄，唐西奇一肩扛起獨行俠輸球的責任，認為自己打得太自私。

他說：「我下半場打得太糟了，這場比賽輸了得算我的，我因為上半場拿了30分而打得太過自私。」

「我下半場沒打出應有的水準，我的表現應該要好上許多，這真的得算在我頭上。」

© 2021 AFP