大企業壟斷疑慮 美議員反托拉斯提案全面整頓

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓11日電） 美國國會議員今天公布數項全面性反托拉斯提案，目標在整頓蘋果和臉書等大科技公司的市場壟斷情勢，這可能是數十年來最具企圖心要打破公司獨佔的行動。

跨黨派聯邦眾議員分別提出5項議案，內容所涉改變範圍之大，足以重塑美國最大科技企業和娛樂巨擘，迫使他們做生意方式全面翻新。

法新社報導，這些措施致力阻擋企業以大吃小合並行為，要讓諸如亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）等超大型企業更難收購較小型競爭者，並且讓大企業更容易分拆，避免他們利用核心事業的市場主宰地位嚴重侵害對手。

民主黨籍的眾議院司法委員會反托拉斯小組委員會主席西奇里尼（David Cicilline）在推出相關措施時說：「目前，不受監管的科技壟斷，在我們經濟上擁有太多權力。」

西奇里尼說，提案目標是促進「公平競爭」，確保強大科技公司和其他企業遵守同樣的遊戲規則。

反托拉斯小組委員會已對數位市場競爭情況，進行長達16個月的調查，特別是針對亞馬遜、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）及Google等不受監管的權力。

美國矽谷巨擘因為有如壟斷般的權力引起疑慮，在歐洲和美國受到愈來愈強大的炮火抨擊。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP