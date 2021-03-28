大型聚會安不安全 巴塞隆納5000樂迷肉身測試

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴塞隆納27日電） 音樂人在舞台上，燈光聚焦，5000名歌迷開心熱舞：現場音樂會今天回到了西班牙巴塞隆納，這是一場臨床試驗，希望找到舉辦大型活動兼顧防疫的方法。

西班牙知名樂團Love of Lesbian今晚在聖喬治宮體育館（Saint Jordi Arena）開唱前，主持人告訴觀眾：「只有一個晚上，所以，享受吧。」

參加派對前，大家都得先接受大型篩檢與抗原檢測、戴上口罩才能進場。今年受到疫情影響，西班牙採取空前封城措施，大家保持社交距離，幾乎沒有社交互動。

Love of Lesbian今天開場的歌很應景，就叫做「街上空無一人」（Nobody in the streets），第一首歌演唱完畢後，主唱巴麥斯（Santi Balmes）大喊說：「我超級、超級興奮，我們18個月沒站上舞台了，還有一個團員掉下眼淚！」

他的亢奮也傳染給了觀眾。

站在「衝撞區」（mosh pit）的歌迷山斯（Jordi Sanz）說：「真不可思議、讓人好興奮啊，我們已經忘了被其他人圍繞的感覺，這好像是我第一次參加演唱會一樣。」

這場演唱會的主辦單位除了音樂組織與慶典推廣者，還包括本地一間醫院。他們表示，包括特殊通風系統在內，現場採取的安全措施會讓這裡比私人家中還要安全。

上午巴塞隆納3間暫停營業已久的夜店變身臨時醫院，身穿藍衣的護理師在白色封閉的帳篷區進行抗原檢測，10分鐘即可得知檢驗結果。

采檢陰性者，手機內下載的App通行證就會開通。另外一個要求就是入場配戴口罩。

巴塞隆納一間醫院的醫師利伯雷（Josep Maria Llibre）會觀察有多少觀眾驗出陽性，並會回報。

主辦單位之一、巴塞隆納Sonar音樂節主管巴瓦（Ventura Barba）告訴法新社，這場試驗的目的是「找到與冠狀病毒共存，以及安全舉辦演唱會的方法」。

「希望這會是個轉捩點。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP