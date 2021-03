大型聚會安不安全 巴塞隆納5000樂迷肉身測試

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴塞隆納27日電) 音樂人在舞台上,燈光聚焦,5000名歌迷開心熱舞:現場音樂會今天回到了西班牙巴塞隆納,這是一場臨床試驗,希望找到舉辦大型活動兼顧防疫的方法。

西班牙知名樂團Love of Lesbian今晚在聖喬治宮體育館(Saint Jordi Arena)開唱前,主持人告訴觀眾:「只有一個晚上,所以,享受吧。」

參加派對前,大家都得先接受大型篩檢與抗原檢測、戴上口罩才能進場。今年受到疫情影響,西班牙採取空前封城措施,大家保持社交距離,幾乎沒有社交互動。

Love of Lesbian今天開場的歌很應景,就叫做「街上空無一人」(Nobody in the streets),第一首歌演唱完畢後,主唱巴麥斯(Santi Balmes)大喊說:「我超級、超級興奮,我們18個月沒站上舞台了,還有一個團員掉下眼淚!」

他的亢奮也傳染給了觀眾。

站在「衝撞區」(mosh pit)的歌迷山斯(Jordi Sanz)說:「真不可思議、讓人好興奮啊,我們已經忘了被其他人圍繞的感覺,這好像是我第一次參加演唱會一樣。」

這場演唱會的主辦單位除了音樂組織與慶典推廣者,還包括本地一間醫院。他們表示,包括特殊通風系統在內,現場採取的安全措施會讓這裡比私人家中還要安全。

上午巴塞隆納3間暫停營業已久的夜店變身臨時醫院,身穿藍衣的護理師在白色封閉的帳篷區進行抗原檢測,10分鐘即可得知檢驗結果。

采檢陰性者,手機內下載的App通行證就會開通。另外一個要求就是入場配戴口罩。

巴塞隆納一間醫院的醫師利伯雷(Josep Maria Llibre)會觀察有多少觀眾驗出陽性,並會回報。

主辦單位之一、巴塞隆納Sonar音樂節主管巴瓦(Ventura Barba)告訴法新社,這場試驗的目的是「找到與冠狀病毒共存,以及安全舉辦演唱會的方法」。

「希望這會是個轉捩點。」(譯者:鄭詩韻/核稿:陳政一)

