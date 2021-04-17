大學線上測驗易作弊 希臘戲稱「冠狀學位」

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社第撒隆尼基17日電） 希臘各大學因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而採取遠距教學，包括考試也以線上方式進行，卻發現學生作弊連連，以致出現「冠狀學位」（corona degree）新現象。

無輪是教授或學生都坦承，在數百人同時上線的遠距教學環境中，要防止考試作弊有實際上的困難。

亞里士多德大學（Aristotelio University）環境工程教授米羅普洛斯（John Mylopoulos）說：「我們開玩笑地說，這學期要授予的是『冠狀學位』。」

米羅普洛斯告訴法新社：「遠距教學應該是輔助教學工具，一旦完全納入實際教學就會發生問題。」

亞里士多德大學心理系20歲學生蘇菲亞（Sofia）說，去年夏天，她幫2位同學代考，完全沒被抓包。

蘇菲亞告訴法新社：「我用他們的電腦和個人註冊碼登入，線上測驗時也沒有打開網路攝影機的要求，結果是我那兩位朋友完全沒看書，就拿下高分。」

不少教授訝異地發現，多年未踏入校園一步的長期在學學生竟然拿下了高分。

塞薩斯德謨克里特大學（ Democritus University of Thrace）犯罪學助理教授科斯馬托斯（Kostas Kosmatos）表示：「平均成績都提高，我們多年沒看到的學生都參加了考試，因為線上考試要作弊很容易。」

科斯馬托斯指出，唯有規定考試時須打開攝影機，才有助於考試過程維持透明化。

「但在多達500人應考的情況下，不可能作到這點。」

「所以我們把學生分組，每個小組指定不同科目，同時設法限制應答時間。但即便如此，仍無法有效解決這個問題。」

馬其頓大學（Macedonia University）資訊科技教授哈茲傑洛傑斯（Alexandros Hatzigeorgiou）警告，即使設定個別的應試密碼 ，也沒辦法完全防止作弊。

「我們沒有辦法驗證登入的人是真正的學生，攝影機拍到的可能是代考的槍手。」

© 2021 AFP