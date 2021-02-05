大幅提高每年難民入境美國上限 拜登改弦更張

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統拜登今天宣布，他打算大幅提高每年難民入境美國的上限。前總統川普主政時期，美國每年准許難民入境的上限創下歷史新低。

為了兌現他競選時期的承諾，拜登（Joe Biden）表示，有別於現行的每年1萬5000人，他打算設定難民入境上限為12萬5000人，這是美國難民安置方案的項目之一。

他說，美國從前「在難民議題的道義領導地位」鼓勵其他國家也敞開大門，「我們為那些逃離暴力或迫害的人們提供了避難所」，「因此今天我將核准一道行政命令，以展開恢復我們難民接納方案的艱困工作，以有助於滿足全球空前的需求」。

拜登表示，這道行政命令「將在拜登/賀錦麗（Kamala Harris）政府的首個完整會計年度，提高難民入境人數至12萬5000人」。美國的會計年度始於每年10 月1日。

他說，將責成國務院與聯邦眾議院，就儘快提高難民入境上限所需的「首階段經費」展開協商。這位甫就任的美國總統今天在國務院首次針對外交政策發表演說。

聯合國估計，全球共有2590萬難民，當中大多流落在開發中國家。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP