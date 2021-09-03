大氣二氧化碳濃度增 紐西蘭今冬有史以來最暖

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（法新社威靈頓3日電） 南半球的紐西蘭正處於冬季。政府科學機構今天表示，由於氣候變遷促使氣溫升高，這個冬天是紐西蘭有紀錄以來最暖的一次。

紐西蘭國家水資源和大氣研究機構（NIWA）表示，今年6月到8月氣溫比平均高了攝氏1.32度，再度刷新去年創下的紀錄。

機構表示，這個數字意味着紐西蘭最暖的10個冬天中，有7個出現在2000年以後。紐西蘭自1909年開始記錄氣溫，上次連續兩年創下暖冬紀錄是在1970年和1971年，而這兩個年度的氣溫目前只分別排在歷來第18名和第13名。

水資源和大氣研究機構氣象學者費達夫（Nava Fedaeff）說：「當時認為是不尋常高溫的溫度，現在已經不算少見了。」她又說，在這兩段氣溫破紀錄的時期中，自然天氣模式多少都有影響，但關鍵差異在大氣中的二氧化碳含量。

她表示，威靈頓附近一座測量站紀錄到1970年代初期的二氧化碳濃度約為320ppm（百萬分之一）；如今已達412ppm，增加近30%。

中間偏左的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）去年宣告國家進入「氣候緊急狀態」。紐西蘭已承諾於2050年之前達到碳中和，且再生能源比例要在2035年之前達到100%。

© 2021 AFP