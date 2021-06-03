大熊攀上自家圍牆 加州17歲少女護愛犬徒手推開

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（法新社洛杉磯2日電） 美國加州一名17歲少女日前發現住家院子出現一隻大熊，為保護愛犬，情急之下衝上前把牆上的熊一把給推了下去，驚險過程被監視器拍下後在網路上瘋傳。

家住加州洛杉磯東北方布拉伯里（Bradbury）的莫里尼科（Hailey Morinico）表示，自己很幸運能全身而退。

這段影片在美國各大電視頻道播出，在短影音社群媒體平台TikTok上累積近1000萬個贊。

事發當下，莫里尼科和母親正在忙園藝，一隻熊媽媽和2隻小熊出現在一堵矮牆上，立刻吸引莫里尼科的狗兒們注意，衝上前朝這群不速之客吠叫。

2隻小熊立刻嚇到往後跑走，熊媽媽則揮舞大爪阻止狗兒靠近，還一度短暫抓起體型較小的狗兒。

莫里尼科對洛杉磯地方電視台KTLA表示，當時她聽到一陣騷動，上前「想看狗兒為什麼吠叫時，發現對象不是狗，而是一頭熊」。

莫里尼科說：「我想到能做的第一件事就是推那隻熊，沒想到這招竟然有用。」

熊媽媽失去平衡後跌到牆的另一邊，接着和另外2隻小熊一起倉皇跑走。

影片中可以聽見莫里尼科的雙親驚慌呼叫，她的母親在社群媒體臉書（Facebook）上寫道，這是她「一生中最害怕的時刻」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP