大直美力拚美網衛冕 頭號勁敵巴蒂來勢洶洶

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（法新社紐約29日電） 美國網球公開賽（US Open）明天開打，日本女網名將大直美將尋求衛冕冠軍及奪得第3座美網金杯。她的頭號對手是目前世界球後、名列第一種子的澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）。

23歲的大直美（Naomi Osaka）本屆美網能否找回前2次摘冠時稱霸到決賽的良好狀態，仍是未知數。

大直美今年法網只打了一場比賽，就因拒絕出席記者會而遭到罰款後退賽。她隨後也缺席溫布頓，但她參加東京奧運並在開幕式上點燃聖火，卻在第3輪爆冷出局。此後直到美網開打前，她只打了2場比賽。

世界排名第3的大直美表示：「我知道我出賽不多，但我其實對自己目前狀態感到相當滿意，…我感到很有自信。我當然不是說我會在這裡表現絕佳。我是一次只顧好一場比賽的那種人，希望能贏到最後。」

25歲的巴蒂目前已連續83周名列世界第一，她在今年溫布頓和美網暖身賽辛辛那提大師賽（CincinnatiMasters）都摘冠，今年頭銜還包括邁阿密、墨爾本和斯圖加特（Stuttgart）網球賽冠軍，儼然以最佳狀態來到美網賽場法拉盛草地公園（Flushing Meadows）。

擁有法網和溫網各一座冠軍獎盃的巴蒂表示：「我感覺狀態良好且準備好了。…今年無疑是我重要的一年，但還剩一小段路要完成。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP